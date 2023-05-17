Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya vurmasını tiye aldı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya vurarak çektiği videoyla dalga geçti. Soylu aynı şekilde masaya vurarak, "Masaya vuran pat pat Kemal'e de bir cevap vereceğiz inşallah" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertesi gününde sosyal medya hesabından seçmenlere bir mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu videolu mesajında, masaya vurarak "Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım." sözleriyle umut tazeledi.

Kılıçdaroğlu'nun masaya vurması akıllara Mustafa Sarıgül'ü getirirken sosyal medyada video hakkında çeşitli geyikler döndü.

Mustafa Sarıgül gibi masaya vurdu

Bu geyiklere son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Soylu, AK Parti Beyoğlu ilçe başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı.

Soylu burada Kılıçdaroğlu'nun masaya vurduğu anı tiye aldı.

Kılıçdaroğlu'nun masaya vurarak yaptığı açıklamaya göndermede bulunan Soylu, aynı şekilde masaya vurdu.

"Pat pat Kemal'e bir cevap vereceğiz"

Soylu daha sonra "Kıymetli dava arkadaşlarım çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve masaya vuran 'Pat pat Kemal'e de bir cevap vereceğiz inşallah." diye konuştu.

Soylu'nun ifadeleri sonrası ortamda bulunanlar kahkahaya boğuldu.