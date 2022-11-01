İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirası ile Türkiye'nin olumlu gündemini değiştirmeye çalıştığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son sosyal medya paylaşımında uyuşturucu sorununa dikkat çekerek Emniyet Teşkilatı'nı uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımıyla ilgili bir açıklamada bulunurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Soylu bu konuda yaptıkları mücadeleye karşın ana muhalefet liderinin böyle bir iftirada bulunmasını yakıştıramadığını söyledi.

"Belediyelere yerleştirdikleri teröristlerin üzerini örtmeye çalışıyorlar"

Soylu şöyle konuştu:

"Yıllardan beri siyaseti yalan üzerine ortaya koymuş bir ana muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız. Bu ülkede darbe oldu, Adnan Menderes idam edildi ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı?

Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak konuldu mahkeme bastı mı, Ecevit'e siyasi yasak konuldu mahkeme bastı mı?

Türkiye'nin her tarafında belediyelere terörist yerleştirdiler bütün bunları kapatmak için başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içinde. Bu ayıptır.

Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu'nun amacı gündem değiştirmek ViDEO



"Uluslararası istihbarat oyununa düştü"

Bu ana muhalefet genel başkanına yakışmaz. Nedir? 'Türkiye cari açığını uyuşturucu ticareti ile kapatmaya çalışıyor...' Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur ve ana muhalefet partisi bu oyuna düşmektedir.

"Derdi Türkiye Yüzyılı, derdi Türkiye'nin yeni arabası"

Bunu bilerek ve isteyerek yapmaktadır. Amaç gündem değiştirmek, problemi Türkiye Yüzyılı. Problemi ne? Türkiye'nin yeni arabası. Problemi 'başarılı giden gündemi ben nasıl akamete uğratabilirim... Neymiş, Türkiye uyuşturucu ticareti yapıyormuş. Nasıl yapıyor? Bir gramını, bir lirasını ifade et Allah rızası için."