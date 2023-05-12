Süleyman Soylu: Muharrem İnce beni dinlesin bu işin peşindeyiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından bu işin çözülmesinin peşinde olduklarını vurguladı.

AA

Türkiye seçim çalışmalarına yeni bir gündemle devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan istifa etmesinin ardından seçim gündemi yeniden şekillendi.

Bir diğer yandan da adayların sahada seçim çalışmaları sürüyor.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

Burada gençlere hitap eden Bakan Soylu, Eyüpspor'un sahasını bulunduğu yerde hemen dönüştüreceklerini söyledi.

"Bu işin peşindeyiz, peşini de bırakmayacağız"

Öte yandan Muharrem İnce'nin istifası hakkında konuşan Soylu, "Buradan Muharrem İnce beni dinlesin. Bu işin sonuna kadar peşindeyiz. Nerede olursa olsun, Türk demokrasisine, Türk seçimine, cumhurbaşkanlığı seçimine kim müdahale ediyorsa, bunun adı Kılıçdaroğlu da olursa olsun sonuna kadar bu işin peşindeyiz, peşini de bırakmayacağız." dedi.

"Sen ne edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile iş birliği yapıyorsun"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Amerika'nın eliyle kurgu kurmak, hele kirli, ahlaksız, rezil birtakım oyunlarla terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu, bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu, bunu bul ve o milletvekilinin kasetini...' bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim, biz insanlık, adamlık yaptık.



Gittik Kıbrıs'ta yakaladık, kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen ne edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile iş birliği yapıyorsun da insanları kaset mağduru yapıyorsun.



Biz namuslu insanlarız. Aile bağı nimetinin ne olduğunu biliyoruz. İnsanları montaj kasetlerle birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorsunuz.



İnsanların aileleri yok mu? Bu kadar mı ucuz. Yarın sen iktidara gelirsen insanlarla ilgili değerlendirmelerini kasetler üzerinden mi koyacaksın? Kendin, Baykal'a yaptığın gibi... Kendin başka birilerine yaptığın gibi.

"Sonuna kadar bu işin peşindeyiz"

Kılıçdaroğlu'nun kendisinin rica ettiğini aktaran Soylu şöyle konuştu:

Kendi arkadaşlarını gönderdin, 'Allah'ını seversen milletvekilimin kasetini bul ve bunu yok et, bunu bir şekilde ortaya çıkartma aile mahremiyetine karşı...' Ne edepsiz bir adammışsın sen ya...



Demek ki bu devlet senin elinde olsa, milletin her türlü ilişkisini ortaya koyabilecek bir anlayışı sergileyeceksin. Eğer isim ver derse isim de veririm ama isim vermem. Neden isim vermem. Çünkü herkes biliyor. CHP Grubunda herkes biliyor. Çok ayıptır bu işler...

"Biz bunu anlatırken kıyameti koparttılar onların süslü püslü adamları"

"Bu devlet bunlara mı emanet edilecek?" diye soran Soylu, şunları kaydetti: