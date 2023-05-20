Süleyman Soylu: Önemli sınamalarla karşı karşıya kaldığımız 7 yılı birlikte yaşadık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarında AFAD ve 112’nin de bulunduğu 5 kurumun personeliyle kahvaltılı programda bir araya geldi.

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’de bir otelde düzenlenen kahvaltılı programda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Başkanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve 112 personelleriyle bir araya geldi.

Programda Bakan Soylu ile kurum personelleri sırayla hatıra fotoğrafı çekindi. Bakan Soylu orada bulunan çocuklara harçlık vererek oyuncak da hediye etti.

Düzenlenen programda Bakan Soylu, personellere 7 yılık İçişleri Bakanlığı görevi boyunca emek verdiklerini ve gayret ettiklerini söyledi.

"21.yüzyılın taleplerini karşılamak için kurumlarımızda önemli değişiklikler yaşadık"

Bakan Soylu, "Devleti, millete mahcup etmediniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Böyle bir coğrafyada ve böyle bir yüzyılda bu başarıyı sürdürmek elbette kolay değil. 21.yüzyılın hem ihtiyaçları hem de tedbirleri arttı. Nüfus ihtiyacı artıyor, güvenlik ihtiyacı artıyor, afetselliğin arttığını hepimiz biliyoruz. Sivil toplum sahası da gelişiyor, dolayısıyla sizlerin iş kalitesi ve verimliliğine ait beklentiler artıyor. Türkiye’nin önemli sınamalarla karşı karşıya kaldığı 7 yılı hep birlikte yaşadık. Hem bu döneni atlatmak hem de 21.yüzyılın taleplerini karşılamak için kurumlarımızda önemli değişiklikler yaşadık. Çok ciddi projeleri hayata geçirdik" dedi.

"En temel sıkıntımız ise yüzde 72’sinin asılsız çağrı olması"

Bakan Soylu, "Bizim cepte para olmayınca da yaptığımız çok önemli işler var. İşin başından itibaren belki de en fazla gayret gösterdiğimiz, en fazla emek verdiğimiz işlerden birisi de Bakanlığımızın dijital alt yapısını geliştirmektir. Binlerce hizmeti azalttık, on binlerce hizmeti de aldık E-Devlet’e koyduk. Dünyada hiçbir ülke böyle bir altyapıya sahip değildir. Tüm acil çağrı hizmetlerini tek bir alanda topladık. Günde yaklaşık 350-400 bin çağrı alıyoruz. Bizim bunları karşılama ortalamamız 1 nokta sıfır 2 saniye. Dünyada böyle bir karşılık yok. En temel sıkıntımız ise yüzde 72’sinin asılsız çağrı olması" şeklinde konuştu.

"İdare sahadan yönetilir, idare bulunduğunuz koltuktan yönetilmez"

Ankara’nın genellikle taleplerin hep gerisinden gittiğini söyleyen Bakan Soylu, "Biz ise hep taleplerin ilerisinde olmaya çalıştık. Hep mekanlarımızı, personellerimizi düzeltmeye çalıştık. Teknolojik altyapımızı daha iyi noktaya getirmeye çalıştık. İdare sahadan yönetilir, idare bulunduğunuz koltuktan yönetilmez. Vatandaşımıza layık, vatandaşımıza yaraşır, vatandaşımızın her meselesinde yanında olan devlet anlayışını ortaya koyduk. Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu irade bütün dünya liderlerine örnek olmalıdır" ifadelerini kullandı.