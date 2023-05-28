Türkiye, bugün ikinci tur seçimi için sandık başında...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, oyunu kullanmak üzerine Gaziosmanpaşa'daki okula gitti.
Oyunu kullandı
Oyunu kullanan Soylu, çıkışta da seçimin ikinci turuna dair açıklamalarda bulundu.
"Hayırlı olsun" temennisinde bulunan Soylu, şunları söyledi:
"601 bin 251 personel görev başında"
Türkiye'de 08.00'de oy kullanma işlemine başlanmıştır. O saate kadar bütün sandıklar, oy kullanılacak alanlara nakledilmiş ve herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. Şu ana kadar 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli bütün koordinasyon, YSK ile birlikte yapılmaktadır. Türkiye'de toplam 60 milyon 721 bin 745 seçmen oy kullanacak. 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi yapılacaktır.
Deprem bölgesinde seçim
Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi afet bölgesinde de sandıklar kurulmuş, konteynerlerde oy kullanma işlemi başlamıştır. Afet bölgesinde oy kullanma işlemi için 1158 sandık alanında kuruldu, vatandaşlar kurulan konteynerlerde oylarını kullanmaya başladı. Bir öncekinde biraz uzun sürmüştü. Oysa bugün seri bir şekilde oylar kullanılıyor. Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Eğer bir sıkıntı yaşanırsa 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilir. Hatırlatalım, kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa, nüfus daireleri açıktır. 60 gündür Türkiye'de demokrasi şenliği yaşanmaktadır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye, yeni bir başlangıca adım atacaktır. Hayırlı olsun...