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Türkiye, bugün ikinci tur seçimi için sandık başında...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, oyunu kullanmak üzerine Gaziosmanpaşa'daki okula gitti.

Oyunu kullanan Soylu, çıkışta da seçimin ikinci turuna dair açıklamalarda bulundu.

"Hayırlı olsun" temennisinde bulunan Soylu, şunları söyledi:

Türkiye'de 08.00'de oy kullanma işlemine başlanmıştır. O saate kadar bütün sandıklar, oy kullanılacak alanlara nakledilmiş ve herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. Şu ana kadar 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli bütün koordinasyon, YSK ile birlikte yapılmaktadır. Türkiye'de toplam 60 milyon 721 bin 745 seçmen oy kullanacak. 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi yapılacaktır.