Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü

Bakan Süleyman Soylu, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

KUR'AN-I KERİM OKUYUP DUA ETTİLER

Paylaşımda, "Sabahın bereketiyle, şehit ve gazi ailelerimizle bakanlığımızda bir araya gelerek, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve duaları aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Rabb'im bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, paylaşımda ailelerle olan fotoğraflarına da yer verdi.