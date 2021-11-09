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- Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü
Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü
Bakan Süleyman Soylu, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
- AA
- 09.11.2021 - 13:07
- Güncelleme : 09.11.2021 - 13:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
KUR'AN-I KERİM OKUYUP DUA ETTİLER
Paylaşımda, "Sabahın bereketiyle, şehit ve gazi ailelerimizle bakanlığımızda bir araya gelerek, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve duaları aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Rabb'im bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, paylaşımda ailelerle olan fotoğraflarına da yer verdi.