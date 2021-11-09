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    Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü

    Bakan Süleyman Soylu, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
    • AA
    • 09.11.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 13:11
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    Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

    Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

    KUR'AN-I KERİM OKUYUP DUA ETTİLER

    Paylaşımda, "Sabahın bereketiyle, şehit ve gazi ailelerimizle bakanlığımızda bir araya gelerek, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve duaları aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Rabb'im bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu, paylaşımda ailelerle olan fotoğraflarına da yer verdi.

    Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü #1

    Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü #2

    Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü #3

    Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü #4

    Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü #5

    Süleyman Soylu, şehit aileleriyle görüştü #6

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