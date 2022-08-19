Canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısının 120 bin civarında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 seçimi için hazırlıklar son sürat devam ederken Bakan Soylu, Türkiye'deki sığınmacılar hakkında değerlendirmelerini açıkladı.

Sığınmacıların ülkelerine dönmelerine ilişkin konuşan Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda nereye dönebilirler?"

"Biz insaniliğimizden, komşuluğumuzdan, o insanların karşı karşıya kaldığı zulümden, o insanların karşı karşıya kaldığı süreçlerden ayrı bir düşünce içerisinde olamayız. Ama bu insanlar kendi memleketlerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı bölgelere mi dönebilirler?"

Süleyman Soylu, açıklamalarının devamında ise Suriyeli sığınmacıların yüzde 70'inin ülkelerine dönmek istediklerini belirtti.

Süleyman Soylu Suriyeli seçmen sayısını açıkladı VİDEO



"Suriyeli seçmen sayısı 120 bin

Merak edilen bir soruya açıklık getiren bakan, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı.

O açıklama ise "Suriyeli seçmen sayısı şu an 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini, 92 bini çocuk, reşit değil yani. Geri kalanı 120 bini de 60 küsur bini erkek 55 küsur bini kadın bu kadar." şeklinde aktarıldı.