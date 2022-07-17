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    Süleyman Soylu, 'trafik tayfa' aracında çocuklarla çizgi film izledi

    43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mola veren ailelerin çocuklarıyla birlikte "trafik tayfa" aracında çizgi film izledi.
    • 17.07.2022 - 21:09
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 21:23
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    Süleyman Soylu, 'trafik tayfa' aracında çocuklarla çizgi film izledi

    Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik kontrol noktasında durdurulan araçlardaki çocuklar, "trafik tayfa" aracında hem mola veriyor hem de trafik konusunda çizgi filmler sayesinde eğitim alıyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yahşihan ilçesindeki polis ve jandarma ekiplerinin bulunduğu trafik uygulama noktasına gelerek, denetimlere ilişkin Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'dan da bilgi aldı.

    Bakan Soylu, trafik kontrol noktasında mola veren bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte çizgi film izledi.

    Çocuklarla yakından ilgilendi, hediyeler verdi

    Bir süre çocuklarla yakından ilgilenip oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra sürücü ve yolculara dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

    İHA'nın aktardığına göre Bakan Soylu'ya denetimlerde Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

    Bakan Soylu, "trafik tayfa" aracında çocuklarla çizgi film izledi

    Süleyman Soylu, trafik tayfa aracında çocuklarla çizgi film izledi #1

    Süleyman Soylu, trafik tayfa aracında çocuklarla çizgi film izledi #2

    Süleyman Soylu, trafik tayfa aracında çocuklarla çizgi film izledi #3

    Süleyman Soylu, trafik tayfa aracında çocuklarla çizgi film izledi #4

    Süleyman Soylu, trafik tayfa aracında çocuklarla çizgi film izledi #5


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