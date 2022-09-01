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    Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Pakistan'a gidecek

    Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Pakistan'a gidecek

    İki Bakan, yağışlar nedeniyle ağır bir tabloyla karşılaşan ülkedeki durumu yerinde gözleyecek. Heyet, ihtiyaçlara ilişkin tespitlerde bulunacak.
    • 01.09.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:19
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    Pakistan’da haziran ayından beri etkisini gösteren muson yağmurları, sel felaketine yol açtı.

    1162 kişi hayatını kaybederken, 33 milyondan fazla kişi sellerden etkilendi.

    Soylu ve Kurum'dan Pakistan'a ziyaret

    Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.

    Erdoğan talimat verdi

    Soylu ve Kurum'un ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilecek.

    Bölgeye gidecek heyette Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.

    İhtiyaçları yerinde tespit edecekler

    AA'nın haberine göre, heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

    Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Pakistan a gidecek #1

    5 milyon kişi salgın riskiyle karşı karşıya

    Pakistan’da sağlık uzmanları, selden etkilenen bölgelerde 5 milyon kişinin gelecek 4-12 hafta içinde salgın hastalığa yakalanacağı tahmininde bulundu.

    Uzmanlar, selin etkili olduğu Sindh, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde halkın ishal, kolera, mide ve bağırsak iltihabı, tifo ve vektörel hastalıklara yakalanabileceği konusunda uyarı yaptı.

    Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Pakistan a gidecek #2

    Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Pakistan a gidecek #3

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    Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Pakistan a gidecek #5

    Pakistan'da sel felaketi ViDEO


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