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    Süleyman Soylu: Yasak bitiyor, rehavete kapılmayalım

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kalktıktan soniaki günlerde, alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.
    • DHA
    • 03.05.2020 - 23:01
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    Süleyman Soylu: Yasak bitiyor, rehavete kapılmayalım

     

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından sosyal mesafe ile ilgili uyarıda bulundu.

    Soylu, "Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

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