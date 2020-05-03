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- Süleyman Soylu: Yasak bitiyor, rehavete kapılmayalım
Süleyman Soylu: Yasak bitiyor, rehavete kapılmayalım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kalktıktan soniaki günlerde, alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.
- DHA
- 03.05.2020 - 23:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından sosyal mesafe ile ilgili uyarıda bulundu.
Soylu, "Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.