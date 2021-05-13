Süleyman Soylu Yüksekova'da askerlerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman askerlerle kıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geceyi geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip ile İkiyaka Dağları'ndaki Düz Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

ASKERLERLE BAYRAM NAMAZI

Soylu ve beraberindekiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerle bayram namazı kıldıktan sonra bayramlarını kıldı.

Bakan Soylu'nun üs bölgesindeki bayramlaşma ile ilgili fotoğrafları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"ALLAH KABUL ETSİN"

Paylaşılan fotoğrafların altına ise "Bayram Namazımızı, Hakkari Yüksekova Düz Tepe Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla birlikte kıldık, bayramlaştık. Allah kabul etsin, Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun." ifadeleri kullanıldı.