Süleyman Soylu'dan çelik yelek açıklaması: Tiyatrodan başka bir şey değildir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesiyle ilgili konuştu. Soylu konuşmasında, "Sanki bir tehlike varmış gibi böyle oyunlara girebilmek, devleti böyle aşağılayabilmek, bir istismarın içerisine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir. Yazıklar olsun" dedi.

Seçime az bir süre kala sahadaki hareketlilik de devam ediyor. Açıklamalar ve olaylar peş peşe geliyor.

Dikkati çeken detaylar arasında ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde çelik yelek giymesi yer aldı.

Çelik yelek ile mitinge gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu yaptığı açıklamada, "11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına bir zarar gelmiş mi? Burnuna bir sinek konmuş mu?" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan çelik yelek açıklaması

Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, bütün terör örgütlerinin hedefindeyim. Tüm terör örgütlerinin. Amerika'nın hedefindeyim. İki kere yasak koymuş. Neyden korkmuşum bugüne kadar?

Dün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, görülmesini de sağladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görülmesini de sağladığı çelik yelek giymiş.

11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına bir zarar gelmiş mi? Burnuna bir sinek konmuş mu? Dönüp şöyle bir problemim var, sıkıntım var diye bize müraacat ettiğin hangi meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun tedbirini almamış.

Ankara'dan İstanbul'a kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Bunu sağlayan güvenli bir Türkiye'yi sanki bir tehlike varmış gibi böyle oyunlara girebilmek, devleti böyle aşağılayabilmek, kendi üzerinden bir istismarın içerisine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir. Bu seçim her şeyi gördük. Sosyal medyadan her türlü iftirayı gördük. Yazıklar olsun."