Süleyman Soylu'dan İmamoğlu kararı sonrası ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında hapis cezası ve siyasi yasak getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kıyaslamanın "Hadsizlik" olduğu yorumunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Ceza kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girdi-çıktı yapacak olan İmamoğlu’na ayrıca siyasi yasak da getirildi.

Karar sonrası yapılan açıklamalarda muhalefet cephesinden İmamoğlu'na yapılanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılanla aynı olduğu yorumları yapılmıştı.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizlikleri kapatma peşinde" dedi.

"Tarihin en başarısız belediye başkanını Recep Tayyip Erdoğan'la kıyaslamak hadsizlik"

"Buna bizans oyunu denir" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargıya saygı duymak lazım. İşinize gelmediği zaman yargıyı töhmet altında bırakmak doğru değil.

Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı bizi kullanarak siyasallaştırmaya çalışanlar tarafından ortaya çıkarılan bir süreçtir.

İETT otobüslerini çalıştırmaktan aciz bir belediye başkanı, tarihin en aciz bir belediye başkanı hukukun verdiği bir karar üzerinden başka bir adım atma çabasında.

Tarihin en başarısız belediye başkanını Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslamak hadsizliktir. Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizliğini kapatma peşindedir."

Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kıyaslayanlara sert tepki VİDEO

