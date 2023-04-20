Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' tepkisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ötekileştirildiğini düşünerek yaptığı “Ben Aleviyim” çıkışına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevap geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alevi-Sünni meselesini tarumar ettiğini belirten Soylu, “Recep Tayyip Erdoğan, 85 milyonun Cumhurbaşkanı” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası olan “Alevi-Sünni” çatışmasını, kendi döneminde tarihe gömdü.

Erdoğan’ın takdire şayan çabalarına rağmen yine bir seçim geldi, yine olmayan etnik ve mezhebi fikir ayrılıkları masaya sürülmeye başlandı.

Dün akşam ilk taşı Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu attı.

"Ben Aleviyim"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, özellikle ilk kez oy kullanacak olanlara seslenerek, mezhebini haykırdı.

Kılıçdaroğlu, “Ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, harama, beytülmala el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede, herşeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum.” dedi.

'Ötekileştiriliyoruz'

Alevilerin ötekileştirildiğini düşünen Kılıçdaroğlu, “Sevgili genç kardeşim, bu değişim seferine katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin?” diye sordu.

"Erdoğan, 85 milyonun Cumhurbaşkanı"

CHP Genel Başkanı’nın bu sözlerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevap geldi.

Soylu da, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi: