Süleyman Soylu'dan terörle mücadele mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Terörle mücadelede en başarılı dönemdeyiz, 29 Ekim 2023'te içeride hiçbir terörist kırsalda kalmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin konuştu ve son bir yılda yurt içinde etkisiz hale getirilen üst düzey terörist sayısına ilişkin, "Biri kırmızı (katagori) olmak üzere Türkiye içerisinde 36 tane yine üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadelede en başarılı dönemdeyiz"

Şu anda Diyarbakır'da, Mardin'de, Şanlıurfa'da otellerde yer yok. Bu bölgelerin her birinde üniversite var. Doğu Ekspresi'nde yer olmadığını hepimiz biliyoruz. Sanayi sitelerinde, organize sanayi sitelerinde yer yok, yeni talepler söz konusu. Orada özellikle tekstil dahil olmak üzere ciddi sıçramalar var, ciddi gelişmeler söz konusu. Biz yetiştiremiyoruz.

İşte Kürtçe söylenmiyor. Niye söylenmesin. Silvan'dan Doğubayazıt'a kadar her tarafta onlarca yüzlerce festival oldu. Herkes her şeyi söylüyor. Herkes her türlü şarkıyı söylüyor. Gençlerin ümitlerinin serpildiği bir süreç söz konusu. Bir yılda 5558 kişi terör örgütüne katılıyordu. Geçen yıl 51-52 rakamı var. Bu yıl, şu an da 31 rakamı var, bunun dördü yurt dışından. Avrupa'nın PKK'yı en çok desteklediği dönem olmasına rağmen terörle mücadelede en başarılı dönemdeyiz.

"Türkiye'de 124 PKK'lı terörist kaldı"

Türkiye'de 124 PKK'lı terörist kaldı. 11-12'si de ağır yaralı dışarı çıkacak halleri yok. Terör örgütünde büyük çözülme yaşanıyor. Bölgede teröristle artık iletişim kuramıyor.

Bugün Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında en ufak bir gelişmişlik farkı söz konusu değildir. Yüz binin üzerinde Hakkarili çocuk kayak öğrendi.

"Telsiz konuşmaları dört yolda 3867'den 31'e düşmüş"

Tendürek Dağı'nın tepesinde üs bölgemiz var. Cudi Dağı'ndaki kulelerimizin, üs bölgelerimizin sayısını bilmiyorum. Her yerdeyiz şu andayız. Fellik fellik, mağara mağara arıyoruz. Telsiz konuşmaları dört yolda 3867'den 31'e düşmüş. Terör örgütü birbiriyle konuşamıyor. Terör örgütünde büyük bir çözülme var.

"Diyarbakır Aileleri gülle gibi karşı tarafı yıktı"

Bir ikna süreci oluşturduk ailelerle birlikte. Bu süreç başarılı bir şekilde işliyor. Diyarbakır Aileleri gülle gibi karşı tarafı yıktı. Ülkeye girmeye çalışan terörist sayısı dört yılda 408'den 48'e düştü. Kimini yakaladık, kimini etkisiz hale getirdik.

"İHA'lar rekor kırdı"

İnsansız hava araçları bu yıl 26 bin 730 saat havada kalarak rekor kırdı. Bu olağanüstü bir şey. Bu yılı 40 bin saat üzerinde bitireceğiz. Sadece Doğu ve Gündeydoğu'nda, Batı'da göçmen kaçakçılığıyla mücadelede de kullanılıyor.

"Karadeniz'de Eren Bülbül'ü katledenler bölgeden tamamen temizlendi"

Sadece yurt içinde toplam 767 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl biri kırmızı olmak üzere 36 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Karadeniz'de Eren Bülbül'ü katledenler bölgeden tamamen temizlendi. Afrin güvenli hale gelince Toroslar temizlendi. Tendürek temizlendi, Tunceli de yakında temizlenecek. Türkiye'deki toplam terörist sayısı 124. Bunlardan 11-12'sinin ayakta durabilecek hali yok. Kimisi ağır yaralı, dışarı çıkarmak istiyorlar. Her tarafı kestik, müsaade etmiyoruz.Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin içerisinde PKK'yı kırsalda tamamen bitirmeyi hedefliyoruz.

"29 Ekim 2023'te içeride hiçbir terörist kırsalda kalmayacak"

Bir santim irademizden geri duralım, bunlar Türkiye'yi bir günde eski haline getirirler.

PKK'nın en güçlü destek aldığı zaman dilimi içerisindeyiz şu anda ama en çok onu dumura uğrattığımız ve mağlup ettiğimiz zaman dilimi içerisindeyiz de. İnanıyorum ki 29 Ekim 2023'te içeride hiçbir terörist kırsalda kalmayacak.