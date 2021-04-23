Süleyman Soylu'dan, Thodex açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımadığını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özer'i tanımadığını açıkladı.

"RANDEVU LİSTESİNDE İSMİ MEVCUT DEĞİLDİR"

Soylu, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.