Bütçe görüşmeleri sırasında yine ortalık karıştı. İçişleri Bakanlığı’nın sunumu sonrasında HDP sıralarında ayaklananlar oldu, hemen karşılık verildi. Yine vekillerin yumrukları havada uçuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor…

Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 yılı bütçe sunumunu yaptı, ortalık yine karıştı.

“Amerika'nın çocuklarısınız”

Muhalefet sıralarına dönen Bakan Soylu, “Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını 120'ye düşürmezdik. Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz, hepsinin fotoğraflarını biliyoruz. PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor. Biz sizin ağababalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz. Siz Amerika'nın çocuklarısınız. Yenileceksiniz.” dedi.

HDP’lilerden provokatif tavır

Her bütçe görüşmesi sırasında provokatif tavırlar takınan HDP'li vekiller, bu sözlere içerledi, devletin gizli kalması gereken bilgilerinin yer aldığı Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'ndaki bilgileri açıklamak istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu duruma çok sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, gizli bilgileri açıklamak isteyen HDP'li vekile, “Bunları açıklayamazsın, hainsin” diye çıkıştı.

Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından Meclis karıştı VİDEO

Yine yumruklar havada

Ayaklanan HDP’liler, masalarında ne var ne yok fırlattı, bazı vekiller yine burun buruna geldi.

Bir bütçe görüşmesinde daha yumruklar havada uçuştu.

Gerginliğin büyümesi ile oturuma 5 dakika ara verildi.