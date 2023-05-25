Süleyman Soylu'ya seçim çalışması sırasında provokasyon girişimi İstanbul Gazi Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile protestocular arasında tansiyon yükseldi. Bakan Soylu, seçim otobüsünden kendisini yuhalayan kalabalığa "PKK ile iç içe girmişsiniz" diye seslendi.

ensonhaber.com İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri nedeniyle İstanbul'da gezilerini sürdürdü. Bakan Soylu'nun bugünkü durağı Sultangazi ilçesi oldu. Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'ne giden Soylu, bölgede seçim çalışması yürüttü. Gazi Mahallesi'nde ortalık karıştı O anlarda Gazi Mahallesi'ndeki bazı eylemciler seçim çalışmasını provoke etmeye çalıştı. Ayrıca göstericiler seçim otobüsüne saldırmaya da çalıştı. O anlarda polis ekipleri saldırmaya çalışan bazı şahısları gözaltına aldı. Öte yandan seçim otobüsüne zafer işareti yapan gruba Soylu'nun tepkisi daha sert oldu. "PKK ile iç içe geçmişsiniz, onların işaretini yapıyorsunuz" Eline mikrofonu alan İçişleri Bakanı Soylu, "PKK ile iç içe geçmişsiniz, onların işareti yapıyorsunuz" dedi. Soylu daha sonra, "Çok güzel bir fotoğraf veriyorsunuz. Verdiğiniz fotoğrafta CHP ile PKK iç içe. Kandil'e bu millet 'hayır' dedi. Çocuklarınızı, ailelerinizi LGBT'den kurtardık" ifadeleriyle devam etti.