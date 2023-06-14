Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın torunu Emel Adra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı Osmanlı hanedanı üyesi Adra, Erdoğan'a teşekkür ettiği mektubunda "Türkiye'yi tekrar kendi kadim tarihiyle buluşturdunuz" dedi. Adra, Cumhurbaşkanı'nın hanedan üyelerine ilgisinden övgüyle bahsetti.

AA

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayanlar arasında yer alan isimlerden biri dikkat çekti.

İkinci Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşak torunlarından Emel Adra, Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.

Lübnan'da yaşayan Osmanlı hanedanı üyesi Adra, Erdoğan'ı kutlayıp, ailesine sahip çıktığı için de Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

Adra, seçimleri kazanmasının ardından gönderdiği tebrik mektubunu ve Erdoğan'ın Osmanlı hanedan üyelerine ilgisini anlattı.

Erdoğan'a mektup yazdı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Adra, 29 Mayıs'ta Erdoğan'a hitaben yazdığı ve Ankara'ya gönderdiği el yazması mektubunda, kendini şu ifadelerle tanıttı:

Efendim, bendeniz büyük dedem Sultan Abdülhamid'in dördüncü kuşaktan torunu ve dedem Mehmed Selim'in Lübnan'da yaşayan hafidi (torunu) Emel Adra.

"Türkiye'yi tekrar kendi kadim tarihiyle buluşturdunuz"

Adra, mektubunun devamında şu sözlere yer verdi:

Zat-i alinizin tekrardan Cumhurreisi olarak seçilmesinden dolayı tebriklerimi sunuyorum. Efendim, şahsınıza, Türkiye'yi tekrar kendi kadim tarihi ile buluşturduğunuz, geçmişiyle barıştırdığınız, aileme sahip çıktığınız için şükranlarımı sunuyorum.



Ailem adına sizlere teşekkür ediyorum. Ahir ömrümde sizin için dua ediyorum. Rabbim sizlere hayırlı ömürler versin. Biz sizlerin muvaffakiyetleri için dua ediyoruz. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamü aleyküm. Allah'a emanet olunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm aileyi bir araya getirdi

Türkiye'ye en son Şubat 2018'de, Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 100. yılı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen konferansa katılmak için gittiklerini belirten Adra, Lübnan'daki tüm aile üyeleriyle konferansa iştirak ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen konferansta tüm aile bireyleriyle bir araya gelme fırsatını yakaladıklarını vurgulayan Adra, "Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz çünkü tüm ailemizi bir araya getirdi ve bizleri asla terk etmedi." dedi.

"Konferansta ne hissetiniz?" sorusuna Emel Adra, "Eğer söylersem ağlarsınız. Ne hissettiğim hakkında hiç konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

"Bugünkü Türkiye o zaman yoktu"

Dedesi Mehmed Selim'in Beyrut'a yerleşmesi nedeniyle Lübnan'da büyüdüklerini aktaran Adra, ancak o dönem de sık sık Türkiye'yi ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Geçmişe kıyasla Türkiye'nin şu anda çok geliştiğini, "bugünkü Türkiye'yi o zaman hayal bile edemediklerini" dile getiren Adra, şöyle konuştu: