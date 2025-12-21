Sultanbeyli'de asfalt üretim tesisi açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SULKON ile Baldan Asfalt iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Asfalt Üretim Tesisi’nin açılış töreni yapıldı.

Açılış törenine; Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

"MALİYET VE ZAMANDAN TASARRUF EDİLECEK"

Bu tesis sayesinde maliyet ve zamandan tasarruf sağlayacaklarını belirten Tombaş, şunları söyledi:

Yılda ortalama 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Asfalt temini için araçlarımız 50-60 kilometre uzaklıktaki Gebze'de bulunan tesislere gitmek zorunda kalıyordu. Bu da hem zaman kaybına hem de ciddi yakıt maliyetlerine neden oluyordu. Bu tesis sayesinde hem zamandan kazanacağız hem de maliyetleri düşürüp tasarruf edeceğiz.

ÜRETEN, GELİŞEN, BÜYÜYEN SULTANBEYLİ

Tesisin 4 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Tombaş, şöyle devam etti:

Saatte 240 ton, günde 2 bin 400 ton ve ayda ise en az 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip. Artık Sultanbeyli'nin asfalt ihtiyacını kilometrelerce uzaktan değil, kendi evimizden, bu tesisten karşılayacağız.



Ayrıca çevre il ve ilçelere de Sultanbeyli de üretilen asfalt gidecek. 120 milyon TL yatırım değerine sahip tesiste şimdiye kadar 50 kişi istihdam edildi.



Üreten, gelişen, büyüyen Sultanbeyli hedefiyle ilçemizin marka değerinin artmasına öncülük etmeye devam edeceğiz.

Protokol konuşmalarının ardından kurdela kesilerek açılış töreni tamamlandı.