Oytun Erbaş: Sezaryen doğan sezercik olur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OYTUN ERBAŞ'IN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ensonhaber YouTube kanalı içerikleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kanalda yayınlanan programlar sık sık gündemi belirlerken bu defa Prof. Dr. Oytun Erbaş ile Gazeteci Adem Metan ikilisi buluştu.

Ekranlarda çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Erbaş, bunlara bir yenisini ekledi.

Adem Metan’ın "Sezaryenle normal doğum arasında fark var mı?" sorusunu yanıtlandıran Erbaş, şunları kaydetti:

"SEZARYEN DOĞUMDA ÇOCUK NEFES ALAMIYOR"

Normal doğum normal işte. Gelirken bir boğuluyor, hayatın zorluğundan geçiyor. Öbür türlü bir anda çıkıyor. Böyle doğum mu olur.



Normal doğum babalar gibi doğar. Sezaryen doğumda çocuk nefes alamıyor, küveze koyuyorsun. Hatta ben diyorum ki 38 haftayı bitirsin 39'dan gün alsın. Durabileceği kadar dursun içeride.

"ÖBÜRÜSÜ BİR ÇIKIYOR SEZERCİK OLUYOR"

Çocuğun anne rahminde ne kadar uzun kalırsa o kadar geliştiğine vurgu yapan Erbaş, "Çocuk ana rahminde 38 hafta kalıyor ve doğuyor. O çocuk babayiğit oluyor, doktor oluyor, mühendis oluyor.

Öbürüsü de bir çıkıyor, çıtkırıldım küçük Sezercik oluyor." dedi.

"SEZARYEN DOĞUM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Sezaryen doğumun yanlış anlaşıldığına dikkat çeken Erbaş, şu ifadele yer verdi:

Biz eskiden distoz diye bir şey vardı. Zor doğum diyorduk. Çocuk acayiptir, yanlış gelmiştir. Bıçaklar vardı kesip alıyorduk. çocuğu ölmesin diye. Oradaki olay yanlış anlaşıldı.



Şimdikiler diyor ki benim çocuğumun ay burcu bilmem ne olsun. Yükseleni bilmem ne olsun. Ne zamana denk geliyorsa randevu alıyor. Lan siz gerizekalı mısınız!

OYTUN ERBAŞ'IN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ