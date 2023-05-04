Sultanbeyli'ne dev proje kazandırıldı: Millet bahçesi hizmete açıldı Türkiye'nin çehresini değiştiren millet bahçelerinden biri daha Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sultanbeyli’nde açıldı. Bölgedeki vatandaşlar, sosyal donatılarla çevrili olan millet bahçesiyle ilgili memnuniyetlerini Ensonhaber’e anlattı.

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Türkiye seçimlere odaklanmış durumda.

Bu süreçte adayların çalışmaları hız kesmeden devam ederken, hayata geçirilen projeler de vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Bu kapsamda, yurt genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "her ile en az 1 millet bahçesi" açıklaması ile duyurulan millet bahçesi projelerinin sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

"Yeşil Kalkınma Devrimi" çerçevesinde hayata geçirilen millet bahçeleri, şehirlerin çehresini değiştirerek adeta yeşil koridor oluyor.

Bugüne kadar 314 millet bahçesinde çalışmalar devam ederken, toplamda açılan 484 millet bahçesi 73 milyon 304 bin 878 metrekare alanı kapsıyor.

2018'den bu yana ise Türkiye genelinde 170 millet bahçesi tamamlandı.

Sultanbeyli'ne millet bahçesi kazandırıldı

Bu kapsamda Megakent İstanbul'a yeni bir millet bahçesi daha kazandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mimar Sinan Mahallesi'nde Sultanbeyli Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı.

Sosyal donatılarla inşa edilen millet bahçesi, 7'den 70'e tüm vatandaşlara adeta nefes oldu.

"Böyle bir yer büyük bir şans, büyük bir hizmet"

Ensonhaber de bölgeye giderek millet bahçesini yakından görüntüledi ve burada hizmet alan vatandaşlarla mikrofon uzattı.

Bölge halkı, hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti şöyle anlattı:

*Biz buraya 96 senesinde taşındık. Böyle bir park ve bahçe hayal bile etmek zordu. Şimdi buralarda böyle bir yer olunca bizim için büyük bir şans, büyük bir hizmet.



*Çok memnunuz. Çocuklarımız için güzel bir alan oldu. Gelip eğleniyorlar vakit geçiriyorlar.



*Memnunuz teşekkür ederiz. Önceki halini de biliyoruz şimdiki halini de biliyoruz. Sağ olsunlar.

Çok kapsamlı millet bahçesi

Bölgede, 2 bin 591 adet değişik tür ve cinste ağaç bulunuyor. Yürüyüş alanları, koşu parkurlar, 3 adet çok amaçlı spor sahası, ekolojik bahçe yer alıyor.

“İstanbul’a nefes aldıracak 33 millet bahçesi yapım aşamasında”

İstanbul’da 34 bin 643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290 bin 616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 158 bin 839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67 bin 100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11 bin 900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi’nin yapım aşaması devam ediyor.

Bunlarla beraber 39 bin 870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215 bin 178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173 bin 252 metrekarelik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi, 275 bin metrekarelik Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, 37 bin 381 Silivri Millet Bahçesi, 75 bin 660 metrekarelik Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi’nin de yapımı tamamlanınca vatandaşa nefes aldıracak.

644 bin 888 metrekarelik Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi, 299 bin 333 metrekarelik İstanbul Beykoz Millet Bahçesi, 28 bin 200 metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, 60 bin 522 metrekarelik Kâğıthane Millet Bahçesi B tipi Mesire, 62 bin 230 metrekarelik Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, 162 bin 43 metrekarelik Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, 154 bin 563 metrekarelik Alibeyköy Millet Bahçesi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesiyle birlikte 21 millet bahçesi yapım aşamasında.