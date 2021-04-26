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    Sümela Manastırı'nın gizli şapeli ziyarete açılacak

    Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı’nın, restorasyon çalışmaları sırasında bulunan gizli şapeli turizme açılacak.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 14:27
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    Sümela Manastırı'nın gizli şapeli ziyarete açılacak

    22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisindeki Sümela Manastırı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarında gizli bir geçitle ulaşılarak bulunan şapel ahşap yol projesi ile ziyaret edilebilecek.

    DEFİNECİLER TARAFINDAN TAHRİP EDİLEN ŞAPEL ONARILIYOR

    Manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitle ulaşılan şapel defineciler tarafından geçmişte tahrip edilirken, çok sayıda freskin yer aldığı şapel için proje hazırlanıyor.

    Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarını yürüten firma tarafından hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak. Bakanlığın onay vermesiyle manastırında gizli olarak bilinen şapel, misafirlerin görseline sunulacak.

    Sümela Manastırı'nın gizli şapeli ziyarete açılacak ViDEO

    YENİ BİR ZİYARET ALANI OLACAK

    Bin 600 yıllık bir tarihe sahip Sümela Manastırı'nda 3 aşamada yürütülen restorasyon çalışmalarının son bölümünde gizli geçitle ulaşılan şapel için başlatılması planlanan ahşap yol çalışması ile manastır restorasyonu tamamlandığında yeni bir ziyaret alanına kavuşmuş olacak.

    Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla gizeminin gezilerek görüleceği Sümela Manastırı’nda ulaşılması tehlikeli olan şapelde hasar gören fresk ve çatı kısımları da yeniden onarılacak.

    Restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenen Sümela Manastırı’nın, bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan şapelleri ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması hedefleniyor.

    Sümela Manastırı nın gizli şapeli ziyarete açılacak #1

    Sümela Manastırı nın gizli şapeli ziyarete açılacak #2

    Sümela Manastırı nın gizli şapeli ziyarete açılacak #3

    Sümela Manastırı nın gizli şapeli ziyarete açılacak #4

    Sümela Manastırı nın gizli şapeli ziyarete açılacak #5

    Sümela Manastırı nın gizli şapeli ziyarete açılacak #6

    Sümela Manastırı nın gizli şapeli ziyarete açılacak #7

    Sümela Manastırı nın gizli şapeli ziyarete açılacak #8

    Sümela Manastırı nın gizli şapeli ziyarete açılacak #9

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