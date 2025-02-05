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Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Rizespor karşılaşmasının ardından tartışmalar yaşandı.

Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı maç sonrası Rize ekibi, verilen hakem kararlarına isyan etti.

Yaşananların ardından Fenerbahçe-Rizespor maçı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı.

Maçta verilen tartışmalı hakem kararları ve Rizespor'un 9 kişi kalması, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun tepkisine neden oldu.

HAKEM KARARLARI MECLİS'İN GÜNDEMİNDE: TÜRK FUTBOLU ADINA UTANÇ VERİCİ GECE

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Mertoğlu, Fenerbahçe'nin 2-0'lık skordan geri dönerek 3-2 kazandığı maçta Rizespor'un hakkının yendiğini savundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet eden Mertoğlu, "Türk futbolu adına utanç verici bir geceyi geride bıraktık." dedi.

Mertoğlu sözlerinin devamında ise, "Çaykur Rizespor'un emeği sahada skandal hakem kararlarıyla gasbedilmiştir. Son beş sezondur Rizespor aleyhine verilen kararlar artık tesadüf değildir. Bu, bir düzen haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER ADALETİ SAĞLAMAK YERİNE BİR TAKIMIN EMEĞİNİ YOK SAYDI"

Mertoğlu son olarak şunları söyledi:

"Hakemler adaleti sağlamak yerine, sahada açıkça bir takımın emeğini yok saymıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu derhal istifa etmelidir. Buradan açıkça soruyoruz: Rizespor'un hakkı neden teslim edilmiyor? Yabancı VAR hakemleri dahi bunun üzerine içinde şaibeli hale gelmiştir. Futbol sadece büyük takımlar için mi oynanıyor? Eğer adalet sahada sağlanmıyorsa o ligde güven kalmaz. Tüm futbol kamuoyunu haksızlığa karşı durmaya çağırıyoruz. Çaykur Rizespor yalnız değildir. Futbolda adalet sağlanmadan başarı olmaz. Yeter artık, durun."

İYİ PARTİLİ AKBURAK: HAKEM HATALARI TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI

Mertoğlu'nun yanı sıra Süper Lig'deki hakem gerginliği, İyi Partili Burak Akburak'ın da gündemindeydi.

Hakem hatalarının tahammül sınırlarını aştığını söyleyen İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, "Türk futbolunda hakem hataları tahammül sınırlarını aşmıştır. Hemen her hafta yaşanan skandallar sahadaki tansiyonu yükseltmekle kalmıyor, kulüplerimizi, futbolcularımızı ve taraftarlarımız da isyan ettiriyor. Hakemlerin yönetimi adaletten uzaklaştıkça Türk futboluna olan güven de hızla eriyor. Bu şekilde bu sezonun sağlıklı tamamlanması mümkün değildir." dedi.

"YABANCI ORTA HAKEMLER DEVREYE ALINMALI"

Orta hakemlerin de yabancı olmasını isteyen Akburak, Türk futbolunun şeffaf ve güvenilir bir hakem yönetimine muhtaç olduğunu söyledi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: