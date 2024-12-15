Suriye anketi yayınladı: CHP'lilerin çoğunluğu Esad'ın devrilmesinden memnun değil

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Suriye'de yıllar önce başlayan iç savaş muhaliflerin Baas rejimini yıkmasıyla son buldu.

Muhalifler şehirlerde kontrolü sağlarken Beşar Esad, ailesini de yanına alarak Rusya'ya kaçtı.

Esad rejiminin enkaz bıraktığı Suriye'de ise ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçildi.

DÖNÜŞLER GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Savaştan kaçan Suriyelilerin en çok göç ettiği ülke olan Türkiye'den ise Suriye'ye dönüşler giderek yoğunlaşıyor.

Suriye genelinde huzur ve refahın artması için çalışmalar sürerken Stracom Araştırma tarafından dikkat çeken bir anket yayınlandı.

SURİYE ANKETİ YAYINLANDI

8-11 Aralık tarihleri arasında sahaya çıkan araştırma şirketi, vatandaşlara Suriye'deki son durumu sordu.

TÜRK HALKI MEMNUN

Verilerin açıklandığı anket, Türk halkının çoğunluğunun Suriye’de Beşar Esad'ın devrilmesinden memnun olduğunu ortaya koydu.

YÜZDE 51'İ OLUMLU GÖRÜŞ VERDİ

katılımcıların %51.29’u Esad iktidarının değişiminden memnuniyet duyduğunu ifade ederken yüzde 27,38’i “ne memnun ne de memnun değilim” diyerek nötr bir tutum sergiledi.

CUMHUR İTTİFAKI MEMNUN, CHP RAHATSIZ

Cumhur İttifakı seçmeni arasında Esad’ın devrilmesine bakış olumlu iken, CHP seçmeninde bu oran düşük kaldı.

CHP seçmeninin yüzde 52,5’i Suriye’deki iktidar değişiminden rahatsız olduğunu ifade etti.

YÜZDE 61 SURİYELİLERİN DÖNECEĞİNE İNANIYOR

Ankete katılanların yüzde 61’i rejimin devrilmesinden sonra Suriyeli sığınmacıların evlerine döneceğine inanıyor.

Dün TBMM'de konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.

YÜZDE 43 ESAD’IN DEVRİLMESİNİ ERDOĞAN’A ATFEDİYOR

Ankete katılanların yüzde 43’ü Suriye’deki rejimin devrilmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfediyor.

Stracom’un kurucusu ve genel müdürü Ceren Kenar, Erdoğan’ın Esad’ın gidişini iç politikada kendi lehine kullanabileceğini, zira çoğunluğun onu bu konuda başarılı bulduğunu söyledi.

Anket ayrıca bölgesel kaygılara da dikkat çekti. Katılımcıların üçte birinden fazlası Esed’in düşmesinin ardından İsrail’in bölgedeki etkisinin artabileceği endişesini dile getirirken, yüzde 43’ten fazlası bu konuda kararsız olduğunu belirtti.