'Suriye Başkonsolosluğu çevre tedbiri' kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor

İHA

Çeşitli marjinal gruplar ve STK'ların İstanbul’daki Suriye Konsolosluğu önünde eylem çağrısında bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

Eylem çağrısı sonrası alınan bir tedbirler kapsamında kapanacak yollar saat 08.00 ile program bitimine kadar olan zamanı ifade ediyor.

Bu saat aralığında kapanacak yollar; Maçka Caddesi - Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Cadde kesişimine kadar, Teşvikiye caddesi - Maçka Caddesi kesişiminden Vali konağı Caddesi kesişimine kadar, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye sokak olarak belirlendi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapanacak yolların alternatif güzergahları ise şöyle açıklandı; Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak, Mim Kemal Öke Caddesi.