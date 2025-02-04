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AA & Ensonhaber

Suriye'nin 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıl süren Esad yönetiminin ardından göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Türkiye'yi ikinci yurt dışı ziyareti olarak tercih etti. Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, Şara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya çapında önemli mesajlar verdi.

"REİS" DİYEREK ERDOĞAN'A VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Suriye lideri Ahmed el-Şara, ilk kez Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Reis" diye hitap ederken, Suriye halkının Türkiye'nin hem devletine hem de halkına duyduğu minnettarlığı dile getirdi:

Kültürümüz ve sosyal yapılarımız benzer. Bu yüzden her alanda işbirliği yapma kararlılığındayız. Özellikle güvenlik alanında birlikte çalışacağız. Ayrıca, Suriye'nin kuzey ve doğusunda uygulanan uluslararası baskılara karşı İsrail'e kesinlikle baskı yapılmalı ve 1967 sınırlarına dönülmesi sağlanmalıdır.

TİCARET YENİDEN CANLANDIRILACAK

Şara, Suriye ile Türkiye arasındaki ticaretin yeniden hareketlenmesi için çaba sarf edileceğini belirtti.

Bu önemli ziyaretin ardından, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'ya Türkiye devlet filosundan TC-IST kuyruk numaralı bir uçak tahsis edildi. Bu jest, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirileceğinin ve yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi.