Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bugün Ankara’ya geliyor

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Türkiye ve Suriye arasındaki diplomasi görüşmeleri sürüyor.

Geçici hükümetin kurulması sürecinin ardından iki ülke arasında ilişkiler sıkılaştırılmıştı.

Birçok kez Türkiye'ye üst düzey yetkili gönderen Suriye geçici hükümeti, Ankara'da yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

HASAN ŞEYBANİ ANKARA'YA GELİYOR

Reuters Haber Ajansı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin bugün Ankara'yı ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Şeybani'nin ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, Suriye'deki son durum ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

İLK RESMİ TEMAS 15 OCAK'TAYDI

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olarak Şeybani, daha önce 15 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Bu ziyaret, Suriye'deki yeni yönetimin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi temas olarak kaydedilmişti.

Son olarak, Şeybani'nin dün Katar'da olduğunu ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya geldiğini belirtmek önemlidir. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve Suriye'deki son gelişmeler ele alınmıştır.