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Haber Merkezi

Suriye'de yıllar boyunca süren iç savaş Beşar Esad'ın devrilmesiyle son buldu.

61 yıllık Baas rejimi arkasında ise acı dolu hikayeler bıraktı.

HAFIZ ESAD'IN 'BOMBALA' EMRİNE UYMADI

O isimlerden biri de ülke tarihinin en uzun süre tutuklu kalan siyasi mahkumu Raghid Al-Tatari'ydi.

Suriyeli Pilot Raghid Al-Tatari, 1982 yılında Devlet Başkanı Hafız Esad'ın emrine uymayıp, isyan çıkan Hama kentine bomba atmayı reddetmişti.

42 YIL BOYUNCA HAPİSTE KALDI

Pilot Tatari, "halkına bomba atamayacağını" söylemiş ve Esad tarafından hapse atılmıştı.

Pilot Tatari, Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte tutuklu bulunduğu Sednaya Hapishanesi'nden çıkartıldı.

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SEVDİKLERİNE KAVUŞTU

Tatari, 42 yıl sonra özgürlüğe kavuşmasının ardından bugün de evine döndü.

Yakınları tarafından zılgıtlarla karşılanan Tatari, aradan yıllar geçtikten sonra ailesine kavuşmuş oldu.