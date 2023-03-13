Suriye konulu 4'lü formattaki toplantının tarihi belli oldu Türkiye, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu 4'lü toplantı 15-16 Mart’ta Moskova'da yapılacak.

Türkiye'nin dış politikada açtığı yeni sayfa kapsamında Suriye ile de geçtiğimiz aylarda ilk temas kurulmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla 28 Aralık 2022'de üçlü toplantıda bir araya geldi.

11 yıl sonra gelen bu ilk temasın ardından görüşmeler devam ediyor.

15-16 Mart'ta 4'lü toplantı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu.

15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

Dışişleri temasa devem edecek

Görüşmelere ilişkin yapılan değerlendirmelerde, temasların sırasıyla Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanları ve ilerlemeye göre liderler seviyesinde devam edebileceği belirtilmişti.

İlk temasın ardından değerlendirme yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bu yol haritasının ikinci aşaması olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantının planlanması gerekiyor.

Toplantının ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz somut bir takvim yok. Aynı şekilde 3'lü liderler toplantısı konusunda da somut bir tarih yok.

Ama ocak ayı çok erken bir tarih böyle bir görüşme için, bizim görüşmemiz için bile erken olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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"Liderler seviyesinde bir araya geleceğiz"

Görüşmeler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olumlu konuşmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde konuyu ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye-Rusya-Suriye olarak bir süreç başlattık. Ardından inşaallah Dışişleri Bakanlarımızı bir araya getireceğiz.

Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti bölgedeki sükuneti sağlamak, barışı egemen kılmak." dedi.