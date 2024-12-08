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AA

Beşar Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer rejim karşıtı gruplar, Suriye'deki stratejik öneme sahip Humus ilinde önemli bir zafer kazandı.

Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki bölgeden başkentin güney banliyölerine girdi.

REJİM, ŞAM'DA KONTROLÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE KAYBETTİ

Göstericiler akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanırken rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti.

Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.

Reuters haber ajansı geçtiği son dakika haberiyle Esed'in Şam'ı terk ettiğini iddia etti. Ayrıca ajans, Suriye ordusunun, subaylara rejimin çöktüğünü duyurduğunu belirtti.

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SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.