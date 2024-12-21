Suriye yeni yönetiminin Halep Valisi belli oldu: Azzam Garib

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Suriye'deki muhalif devrimden sonra, iç savaşın izlerini silmek, ülke bütünlüğünü sağlamak üzere geçiş hükümeti oluşturuldu.

İlk etapta doğrudan iç güvenlik ve devlet işlerinin devamlığı bakımından elzem atamaları yapan hükümet yavaş yavaş tüm kurumları yeniden işlevsel hale getiriyor.

HALEP VALİSİ BELLİ OLDU

Bu kapsamda il valileri de bir bir atanırken Halep Valisi de belli oldu.

Muhalif yürüyüşte ilk zaferin kazanıldığı, Esad rejiminden ilk kurtarılan, Türkiye'nin yanıbaşındaki önemli şehre SMO'ya bağlı Cephe Şamiye Genel komutanı Azzam Garib (Ebu İz Serakib), Halep Valisi olarak atandı.

Garib, askeri geçmişinin yanında eğitimi ile de dikkat çekiyor.

2007'de Halep Tıp Fakültesi'ni bitiren Garib, buradan diş hekimi olarak mezun oldu.

Garib, iç savaş yıllarında rejim ile mücadele ederken bir yandan eğitimine de devam etti.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK LİSANS YAPTI

Bu kapsamda Garib, 2019'da Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde (Tefsir) yüksek lisans yaptı.

2011'de devrime katılan ilk isimlerden biri olan yeni Halep Valisi 2016 sonrası, Cephe Şamiye Genel Komutanlığı'na atanması dönemine kadar birçok askeri seviyede görev yaptı.

Bu kapsamda Garib, muhalif güçler arasında birçok komutanın da yardımcılığını üstlendi.

Türkiye için büyük öneme sahip Halep'e Türkiye'de öğrenim görmüş bir isim görev yapacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA ATANDI

Diğer yandan hükümetin dışişleri bakanı da belli oldu.

Buna göre Asad Hasan El-Şeybani, yeni hükümetin dış işlerini görevini üstlenecek.

El-Şeybani, İdlib'teki yönetimin de dış ilişkilerinden sorumluydu.