Suriye’de 19 günde büyük değişim

Haber Merkezi

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, Beşar Esad'ın geçtiğimiz haftalarda ülkeyi terk etmesiyle son buldu.

Kontrolü ele alan muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Yaşananların ardından Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde geçici bir hükümet kuruldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, COLANİ'YLE ŞAM'DA GÖRÜŞTÜ

Esad'ın devrilmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanırken Türkiye önce Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu'nu atadı.

Ardından MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Şam'ı ziyaret etti.

Bugün ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Muhammed Colani ile görüştü.

Görüşmeden samimi anlar dünya kamuoyuna yansırken bir başka önemli detay dikkat çekti.

19 GÜNLÜK SÜREDE DEĞİŞEN KARE...

Kısa bir süre önce Hakan Fidan ile Colani'nin görüştükleri odada, Beşar Esad ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi oturuyordu.

Lübnan'da yaşananları görüşmek için Suriye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Esad tarafından ağırlandığı noktada 19 gün sonra işler değişti.

19 gün sonra Esad'ın yerinde HTŞ lideri Muhammed Colani'nin, Arakçi'nin yerinde ise Hakan Fidan'ın oturması dikkat çekti.