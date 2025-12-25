Suriye'de dükkanlarda Türkçe tabelalar

- Suriye'de, Baas rejimin sona ermesinin ardından Türkçe tabelalarla açılan dükkanlar dikkat çekiyor.
- Türkiye, Suriye'ye dönüşleri kolaylaştırırken, Türk vatandaşları da gezmek için bu ülkeye gitmeye başladı.
- Suriye'deki dükkanlara Türkçe isimler verilirken, Türkiye'de bazı belediyeler Arapça tabelaları sınırlamaya çalışmıştı.
Suriye'de yeni bir dönemin kapıları açıldı.
60 yıllık Baas rejimin sona ermesinin ardından yeni bir dönemin başladığı Suriye'ye en büyük destek yine Türkiye'den geldi.
Yıllarca Suriyeli vatandaşları misafir eden Türkiye, dönüşlerini de kolaylaştırıyor.
SURİYE'DEN DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
Suriye'de yeni dönem başlarken, Türkiye'den de Türk vatandaşları gezmek üzere gitmeye başladı.
Suriye'ye giden bir Türk vatandaşı ise açılan yeni dükkanları ve "Türkçe" olarak asılan tabelaları görüntüledi.
DÜKKANLARA TÜRKÇE İSİMLER
Suriye'de yeni açılan dükkanlara "Güzel", "Köksal Baba", "Deniz" gibi yeni Türkçe isimlerin verilmeye başlandığı görüldü.
CHP'Lİ BELEDİYELER MÜSAADE ETMEMİŞTİ
Suriye'ye gidenler Türkiye'de yaşadıklarını unutmazken, ülkemizde ise bazı CHP'li belediyeler, Arapça tabelalara izin vermemiş ve indirmeye kalkmıştı.
Bu belediyelerin başında da peş peşe uygulamalar ile Afyonkarahisar Belediyesi geliyordu.