Suriye'de dükkanlarda Türkçe tabelalar

Suriye'de yeni bir dönemin kapıları açıldı.

60 yıllık Baas rejimin sona ermesinin ardından yeni bir dönemin başladığı Suriye'ye en büyük destek yine Türkiye'den geldi.

Yıllarca Suriyeli vatandaşları misafir eden Türkiye, dönüşlerini de kolaylaştırıyor.

SURİYE'DEN DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Suriye'de yeni dönem başlarken, Türkiye'den de Türk vatandaşları gezmek üzere gitmeye başladı.

Suriye'ye giden bir Türk vatandaşı ise açılan yeni dükkanları ve "Türkçe" olarak asılan tabelaları görüntüledi.

DÜKKANLARA TÜRKÇE İSİMLER

Suriye'de yeni açılan dükkanlara "Güzel", "Köksal Baba", "Deniz" gibi yeni Türkçe isimlerin verilmeye başlandığı görüldü.

CHP'Lİ BELEDİYELER MÜSAADE ETMEMİŞTİ

Suriye'ye gidenler Türkiye'de yaşadıklarını unutmazken, ülkemizde ise bazı CHP'li belediyeler, Arapça tabelalara izin vermemiş ve indirmeye kalkmıştı.

Bu belediyelerin başında da peş peşe uygulamalar ile Afyonkarahisar Belediyesi geliyordu.