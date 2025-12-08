Abone ol: Google News

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin birinci yılı kutlanıyor

Suriye’nin başkenti Şam’da, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 12:06
  • Suriye'nin başkenti Şam'da, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor.
  • Emevi Meydanı'nda yapılan paramotor gösterisi, yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.
  • Katılımcılar, Suriye bayrakları açarak coşkulu bir şekilde kutlamalara katıldı.

Suriye, devrimin birinci yılını kutluyor…

61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin üstünden bir yıl geçti.

ŞAM'DA KUTLAMALAR

Suriye’nin başkenti Şam’da, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor.

EMEVİ MEYDANI'NDA TOPLANILDI

Kutlamalar kapsamında başkentteki Emevi Meydanı’nda paramotor gösterisi düzenlendi.

YÜZLERCE KİŞİ KUTLAMALARA KATILDI

Meydanda toplanan yüzlerce kişi, Suriye bayrakları açarak gösteriyi ilgiyle takip etti. 

