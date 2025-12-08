Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin birinci yılı kutlanıyor

- Suriye'nin başkenti Şam'da, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor.
- Emevi Meydanı'nda yapılan paramotor gösterisi, yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.
- Katılımcılar, Suriye bayrakları açarak coşkulu bir şekilde kutlamalara katıldı.
Suriye, devrimin birinci yılını kutluyor…
61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin üstünden bir yıl geçti.
ŞAM'DA KUTLAMALAR
EMEVİ MEYDANI'NDA TOPLANILDI
Kutlamalar kapsamında başkentteki Emevi Meydanı’nda paramotor gösterisi düzenlendi.
YÜZLERCE KİŞİ KUTLAMALARA KATILDI
Meydanda toplanan yüzlerce kişi, Suriye bayrakları açarak gösteriyi ilgiyle takip etti.