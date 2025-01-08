Suriye'de kışlaları gezerek rejimin el koyduğu tırını arıyor

İHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle halk, rejim askerleri tarafından el konulan araçlarının ve eşyalarının peşine düştü.

Şam'da yaşayan Adnan Meddehani, 2015'te rejim tarafından el konulan tırını bulabilmek için kışla kışla gezerek iz sürüyor.

"ÖNCE GÜMRÜĞE KOYDULAR, SONRA ESAD'IN ASKERLERİ KIŞLAYA GÖTÜRDÜLER"

Adnan Meddehani, aracının rejim tarafından çalındığını belirterek, “Tırımı aramaya geldim. 2015 yılında aracımı zorla elimden aldılar. Sokakta ilerlerken gelip aracımı aldılar. Önce gümrüğe koydular, ondan sonra Esad'ın askerleri askeri kışlaya götürdüler. Şimdi kışla kışla gezip aracımı bulmaya çalışıyorum ama hiçbir iz bulamadım. Esad zalimdi, arabamı aldılar ağzımı bile açamadım. Arabamı sözde 2-3 günlüğüne almışlardı, bir daha vermediler. Geri istemeye cesaret edemedim.” dedi.