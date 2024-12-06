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Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı: Esad, Humus'u da kaybediyor

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı: Esad, Humus'u da kaybediyor Başkent Şam'a açılan kapıda son durak olarak nitelendirilen Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı muhalifler, kent merkezinin iç kesimlerine kadar ilerledi.