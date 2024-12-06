Suriye'de muhalifler Şam yolunda...
Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Halep ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı muhalifler, Humus ilinde ilerliyor.
HUMUS'UN İÇLERİNE KADAR GİRDİLER
Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.
Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor.
SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.
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