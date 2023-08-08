Suriye'de operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ensonhaber.com
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla, teröristler tek tek avlanıyor.
Bir operasyon da Suriye'de yürütülüyor.
"Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz"
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
MSB, son operasyonu şöyle duyurdu:
Suriye’de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.