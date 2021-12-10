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    Suriye'de şehit düşen askerimiz son yolculuğuna uğurlandı

    İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, memleketi Kırıkkale'de ebediyete uğurlandı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 13:31
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    Suriye'de şehit düşen askerimiz son yolculuğuna uğurlandı

    İdlib'de yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşen 28 yaşındaki Emre Ceylan, Hatay'da kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit oldu.

    CENAZESİ KIRIKKALE'YE GETİRİLDİ

    Basına kapalı yapılan törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Şehit Emre Ceylan, Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

    Suriye'de şehit düşen askerimiz son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Suriye de şehit düşen askerimiz son yolculuğuna uğurlandı #1

    Suriye de şehit düşen askerimiz son yolculuğuna uğurlandı #2

    Suriye de şehit düşen askerimiz son yolculuğuna uğurlandı #3

    Suriye de şehit düşen askerimiz son yolculuğuna uğurlandı #4

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