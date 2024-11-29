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Haber Merkezi

Türkiye'nin gözü Suriye'deki gelişmelerde...

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.

HALEP'E YÖNELDİLER

İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'e yöneldi.

Esad rejimi de çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

SERAKİB KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan rejim karşıtları, İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

İlçeyi kontrol altına muhalifler, binaların çatılarına Türk bayrağı asarak zaferlerini kutladılar.

4 YIL SONRA İLK BÜYÜK SALDIRI

Silahlı muhalifler, yaklaşık 10 saat içinde, Halep kentine 4-5 kilometre mesafeye kadar ilerledi.

Operasyon, Suriyeli muhaliflerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı.

2020'de, muhalefetin son kalesi İdlib'de, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SÜKUNET BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

İdlip'teki gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

"Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlib ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir." ifadesini kullanan Keçeli, 2017'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili bazı mutabakatların tesis edildiğini ve Türkiye'nin taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirdiğini vurguladı.

Keçeli, "İdlib'e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik." dedi.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Son günlerde yaşanan çatışmaların bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına neden olduğunu belirten Keçeli, yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmamasının ve sivil halkın zarar görmemesinin Türkiye bakımından büyük önem teşkil ettiğinin altını çizdi.

Keçeli, şunları kaydetti:

Mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır.

Keçeli, gelişmeleri, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettikleri önem ve terörle mücadeleye verdikleri öncelik çerçevesinde çok yakından takip ettiklerini vurguladı.

MSB: TÜRK BİRLİKLERİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Esad güçleri ile muhalifler arasında süren çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

MSB kaynakları, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.