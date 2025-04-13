Suriye'de Türkmen komutan general Fehim İsa, Savunma Bakan Yardımcısı oldu

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Suriye’de acımasız Esad ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yaptığı atamalarla yeni kabinesini oluşturdu.

ORDUYU YENİDEN OLUŞTURDU

Şara başkanlığında kurulan ilk kabine, yemin töreni sonrası göreve başladı.

Bunun ardından Şara, dağınık olan Suriye ordusunu da aptığı askeri görevlendirmelerle yeniden organize etti.

SEYF EBUBEKİR POLAT İLE ÖMER MUHAMMED ÇİFTÇİ TUĞGENERAL OLDU

Suriye’de yeni dönemde askeri atamaların gerçekleşmesi sırasında, Suriye Milli Ordusu’na bağlı, Hamza Tümeni’nin komutanı olan Seyf Ebubekir Polat, tuğgeneral rütbesine terfi etmişti.

Polat’ın, Halep’te bulunan 76. Tümen’in komutanı olarak görevlendirildiği ifade edilmişti.

Bu atamayla birlikte Türkmen kökenli deneyimli bir askere, Suriye’nin kritik bölgelerinden biri olan Halep’in güvenliği emanet edilmiş olduğu vurgulandı.

ŞARA'NIN SAĞ KOLU OLARAK TANINIYORDU

Yine daha önce benzer bir durum, Suriye’nin başkenti Şam’da yaşanmıştı.

Geçtiğimiz şubat ayında, Şam Garnizon Komutanlığı’na Osmaniye doğumlu Türk vatandaşı Ömer Muhammet Çiftçi, yeni Suriye Ordusu’na Tuğgeneral olarak atandı.

Çiftçi, uzun yıllar Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) içerisinde önemli görevler üstlenmiş ve Ahmed Şara’nın sağ kolu olarak tanınmış bir isimdi.

İSA SURİYE MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

Bu gelişmelerin ardından Suriye Milli Ordusu Sultan Murad Tümeni komutanı General Fehim İsa, Suriye Savunma Bakanı yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı olarak atandı.

BAHÇELİ'YE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yakın olan İsa’nın Karargâhının Halep’te olacağı ifade edildi.

Fehim İsa, daha önce de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'ye yaptığı bir ziyaretle gündeme gelmişti.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Fehim İsa’nın atanmasının Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve görüşmelerin ardından gerçekleşmesinin dikkati çektiği bildiriliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçtiğimiz günlerde yeni kabine üyelerini açıklamış, bakanlar arasında Türkmen bir isme yer verilmemesi eleştirilere neden olmuştu.

Fehim İsa, bu yönüyle geçici kabinede yer alacak ilk Türkmen isim olarak dikkat çekiyor.