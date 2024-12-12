Suriye'de yeni hükümet duyurdu: Cilvegözü-Şam otobüs seferleri başladı

Haber Merkezi

Esad rejimine muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi.

1963'te başa gelen Baas iktidarı sona erdi.

Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine Beşar Esad ülkesinden kaçtı.

SINIR KAPILARINA KOŞTULAR

Esad'ın kaçmasının ardından Suriye vatandaşları evlerine gitmek için sınır kapılarına akın ettiler.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

İçişleri Bakanlığı ekiplerinin mobil göç araçlarıyla yoğunluğu azalttığı görülürken, sınır kapılarında sığınmacıların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

SURİYE TARAFINDAN YENİ ADIM

Türkiye tarafında geri dönüş için yoğunluk sürerken, bir adımda Suriye'de kurulan yeni hükümetten geldi.

OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLATILDI

Yeni Suriye Hükümeti, Türkiye’den dönenler için Cilvegözü-Şam otobüs seferleri başlattığını açıkladı.

Başlatılacak projeyle ülkeye dönenlerin güvenli bir şekilde evlerine ulaştırılması hedefleniyor.

SURİYELİLERE 'GERİ DÖNÜN' ÇAĞRISI

Geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir, ilk hedeflerinin Suriye'nin tüm kentlerinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, ikinci amaçlarının ise yurt dışındaki milyonlarca Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü sağlamak olduğunu belirtti.

"HERKESİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ VAR"

Hedefleri sorulan Beşir şu değerlendirmelerde bulundu:

İlk hedefimiz, Suriye’nin tüm kentlerinde güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak. İnsanlar, adaletsizlikten ve zulümden bıktı. Devletin otoritesi insanların işlerine ve normal hayatlarına dönmesine izin vermelidir. İkinci hedefimiz ise milyonlarca göçmen Suriyelinin dönüşünü sağlamak. Onların deneyimleri, insan sermayesi ülkeyi kalkındıracak. Yurt dışındaki tüm Suriyelilere çağrımdır; Suriye artık özgür bir ülkedir ki kendi gururunu ve onurunu kazandı. Geri dönün. Yeniden inşa etmeli, yeniden doğmalıyız, herkesin yardımına ihtiyacımız var.

Beşir, üçüncü hedeflerinin elektrik, su, ekmek gibi temel hizmetlerin sağlanması olduğunu ifade etti.