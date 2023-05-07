Suriye'den acı haber! Bir asker şehit oldu

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Türkiye terörle mücadelesine devam ediyor....

Kahraman Mehmetçik yurdun her noktasında terörü bitirmeye kararlı.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Yapılan operasyonlar her geçen gün artarken Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi’nden acı bir haber geldi.

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralandı.

Yaralı Mehmetçik kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşılık kurtarılamayarak şehit oldu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi’nde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.