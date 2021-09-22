Suriye'den giriş yapmaya çalışan 3 DEAŞ'lı yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye'den giriş yapmaya çalışan 3 DEAŞ'lı terörist, Hatay Reyhanlı'daki hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sınır hattında görev yapan hudut birlikleri, sınırdan geçiş yapmak isteyen teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bölgede görev yapan hudut birlikleri tarafından 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla kaçak olarak ülkeye giriş yapmak isteyen 3 şahsın, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ifade edildi.

MSB AÇIKLAMASI

Konuya yönelik MSB paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Hatay/Reyhanlı'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."



