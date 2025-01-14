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Haber Merkezi

Suriye'den Türkiye'ye tarihi ziyaret...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı.

Bu süreçte ise Türkiye'nin bölgedeki rolü ve hakimiyeti de giderek artıyor.

HEYET ANKARA'YA GELİYOR

Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

KRİTİK ÖNEMDE GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel iş birliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerin, Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu belirtiliyor.

BÜYÜK OPERASYON ÖNCESİ SON GÖRÜŞME

Görüşmelerde en önemli gündem maddelerinde birisinin de Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör tehdidi olacak.

Türkiye, terör örgütü PKK-YPG'ye karşı operasyon öncesi Şam hükümetinin yetkilileriyle büyük operasyonun detaylarını görüşecek.

"YA SİLAHLAR GÖMÜLECEK YA DA SİLAHLARLA GÖMÜLECEKLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye’ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol yok." ifadelerini kullanmıştı.

BÜROKRATİK ZİYARETLERİN İLKİ TÜRKİYE’DEN OLMUŞTU

Esad rejiminin yıkılmasının ardından Şam’a ilk ziyaret, MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından gerçekleşmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da özgür Suriye’nin ilk ziyaretçilerindendi.

Türk yetkililerin Şera ile görüşmesinin ardından Avrupalı bürokratlar da Şam ziyaretlerine başlamıştı.