Suriyeli çocuklara mayın ve EYP eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güveni sağlayan Türk askerleri, terör örgütüne karşı mücadelesine devam ediyor.

Bölgeye saldırı ve sızma girişiminde bulunan teröristler tek tek öldürülürken, halkın ve çocukların güvenliği için tüm tedbirler alınıyor.

Son olarak eğitim gören Suriyeli çocuklara, terör örgütünün sivillere nasıl zarar verdiğini ve neler yapılması gerektiği anlatıldı.

PATLAYICI EĞİTİMİ VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın ve EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadeleri kullanıldı.