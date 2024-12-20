İHA

Suriye'de geçtiğimiz haftada yaşanan tarihi ilerleyişte muhalifler Şam'ı ele geçirerek 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Rejimin devrilmesi sonrası Esad Rusya'ya sığınırken, Suriyelilerin ise ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Bu kapsamda Hatay'daki Suriyeli toptan gıdacılar ellerindeki ürünleri bir an önce satıp ülkelerine dönebilmek için kampanyalar başlattı.

ELLERİNDEKİ ÜRÜNLERİN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşayan gıda toptancıları; 33 yaşındaki Mustafa Mahfuz ile 25 yaşındaki Cemal Elabdullah Elsaado ülkelerine dönebilmek için ellerindeki ürünlerin bitmesini bekliyorlar.

"ELLERİMDE BAZI MALLAR VAR, ONLARI UCUZA SATIP SURİYE'YE GİDECEĞİM"

Savaş öncesi Suriye'de yaptığı gıda toptancılığı mesleğini Hatay'da devam ettirdiğini ve dönüş için elindeki ürünleri satmayı beklediğini belirten Mustafa Mahfuz, şu açıklamalarda bulundu:

Suriye'deyken de toptancılık yapıyordum ve Türkiye'ye geldiğimde bu işi yapmaya devam ettim. Halep'e gideceğim çünkü evim sağlam kaldı. Halep'te annem, babam ve akrabalarım var. Toptancılık işi yapıyorum. Bakliyat, şeker, yağ, çikolata gibi mallar satıyorum. Şimdi ellerimde bazı mallar var, onları ucuza satıp Suriye'ye gideceğim. Elimde 500 bin TL'lik mal var, onları satıp o parayla ülkeme gideceğim ve herkesin vatanına gitmesi isterim. Mecbur kaldığım için ülkemden çıkıp buraya geldim. Zulümler ve ölümler oldu. Bir anda bitmiş bir ülke, yavaş yavaş eski haline dönecek. Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim.

"TÜRK MİLLETİ HEPSİ BENİM; ANNEM, BABAM VE KARDEŞİM GİBİ OLDULAR"

Ülkesine dönmek için elindeki ürünleri bitirmeyi hedefleyen Cemal Elabdullah Elsaado ise şöyle konuştu: