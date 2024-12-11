İHA

Suriyeliler 13 yıllık yıkıcı savaşın ardından özgürlüklerine kavuştu.

Muhalifler yönetimi ele alırken ülkede barış ve güven ortamı oluşturmak için adımlar atıyor.

Suriye'deki son durum Türkiye'deki Suriyelileri de harekete geçridi.

Geri sönüşler hız kazanırken sosyal ve ticari yaşam da bundan etkileniyor.

Bu kapsamda bazı şehirlerde gözle görülür şekilde dükkanlar boşalmaya başladı.

SAMSUN'DA DKKANLAR BOŞ KALDI

Samsun’da yabancıların yoğunlukta olduğu cadde ve sokaklarda da bu durum hissedildi.

İlkadım ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün bulunduğu 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi, bundan birkaç ay önce yabancı esnaf ve yabancı kalabalığı ile dikkat çekiyordu.

Söz konusu caddede yabancılar tarafından işletilen dükkanların birçoğunun kapandığı, bazılarına "satılık" yazdığı gözlemlendi.

"YABANCI ESNAF GİTTİ"

Yabancıların çoğunlukta bulunduğu Saadet Caddesi’nde berberlik yapan Yaşar Akkaya, “Dükkanımın bulunduğu yerde Göç İdaresi Müdürlüğü de olduğu için yabancılar açısından çok yoğun bir bölgeydi. Suriyelilerin birikme, toplanma alanı olarak da dikkat çekiyordu. Esnafın büyük çoğunluğu da Suriyeli ve yabancı uyruklulardan oluşuyordu. Yabancı esnaf gitti. Suriye vatandaşları ülkelerine dönüyor. O yüzden bayağı bir azalma söz konusu. Sokak bomboş kaldı” dedi.

"İŞLER YÜZDE 90 AZALDI"

Sığınmacıların Samsun’da azalması ile orantılı olarak işlerinin de yüzde 90 oranında azaldığına değinen tercüman bürosu çalışanı Metin Atasoy ise “Yabancıların azalmasında hükümet politikasının etkisi var. İkamet ve oturum izinleri almak zorlaştırıldı. Samsun zaten Iraklıların çok olduğu bir yerdi. Onların da çoğu geri döndü. Yabancılara ait dükkanlar büyük ölçüde kapandı. Bizim işlerimizde de azalma oldu. Yabancılar bizlere tercüme, resmi işlemler, noter, araç, gayrimenkul alım-satım gibi işlemler için geliyordu. Şu anda işlerimiz geçen seneye oranla yüzde 90 oranında düştü” diye konuştu.

Samsun’da bakanlığın son resmi verilerine göre 8 bin 544 ikamet izinli, 8 bin 291 geçici koruma kapsamındaki sığınmacı olmak üzere toplam 16 bin 835 yabancının bulunduğu, Suriye’deki rejimin çökmesi ve geri dönüşlerin başlaması ile de bu sayının giderek azaldığı belirtildi.

İZMİR'DEKİ SURİYELİLER DE DÖNMEK İSTİYOR

Bu konuda dikkat çeken bir diğer şehir ise İzmir.

İzmir’de, Suriyeli vatandaşların en çok yaşadığı bölgelerden biri de Konak ilçesine bağlı Basmane bölgesi. Ülkelerinde başlayan iç savaş sonrası İzmir’e gelen ve yerleşen Suriyeler, Beşar Esad’ın devrilmesini sevinçle karşılıyor.

Gelişmeleri yakından takip eden Suriyeli bazı esnaf, 1-2 ay içerisinde ülkelerine dönmek istediğini söyledi. Yavaş yavaş hazırlık yaptıklarını ifade eden esnaf, akrabalarının Suriye’de bulunduğunu ve orada yaşamak istediğini ifade ediyor.

DÜKKANLAR KAPANDI, DÖNÜŞ HAZIRLIĞI BAŞLADI

Diyaaddin Salim isimli esnaf, ailesinin Şam’da olduğunu anlattı. 2-3 içerisinde Suriye’ye dönmek istediğini aktaran Salim, hazırlıklara başladıklarını dile getirdi. Diyaddin Salim, “Türkiye’yi çok seviyorum, çok güzel. Bize kapısını açtı. Ülkemizdeki gelişmeleri merakla takip ediyoruz. Ekonomik olarak biraz zorlanıyoruz; kira, su, elektrik pahalı. Suriye’de evimizde var. Evliyim, 4 çocuğum var. Hepsi burada, beraber gideceğiz” dedi.

Kimi esnaf ise Türkiye’ye yerleştiğini, hayatlarından memnun olduğu dile getirirken, bazı esnafın dükkanını kapattığı ve ülkesine döndüğü öğrenildi.

İNTERNETTEN EŞYA İLANLARI VERİLİYOR

Rejimin çökmesinin ardından İzmir’de yaşayan Suriyeli vatandaşlarında internet üzerinden eşyalarını satışa çıkardığı görüldü. Sosyal medya üzerinde çok sayıda eşya ilanının yer aldığı gözlemlenirken, ilanlarda “acil” yazılarının yazması dikkat çekti.