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AA

Suriye'de iç savaştan kaçanlar, Türkiye'ye sığındı.

Türkiye ise Suriye'den gelen vatandaşları misafir etti ve onları yalnızlığa teslim etmedi.

27 Kasım'da muhaliflerin Suriye'de başlattığı operasyonlar sonucu Şam'da kontrolü sağlamaları ve 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, ülkesinden ayrı kalan Suriyelileri heyecanlandırdı.

Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "güvenli ve onurlu dönüş" başladı.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda ve Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ TAMAMLANANLAR GEÇİŞ YAPIYOR

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor. Ekipler, kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyor.

ÜLKELERİNE GEÇİŞ YAPMAK İÇİN BEKLEYENLERE JANDARMA VE TÜRK KIZILAYI YARDIMCI OLUYOR

Gümrükte bekleyen bazı çocuklar, soğuk hava nedeniyle piknik tüpündeki alevle ısınıyor.

Kapıda güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine bomba arama köpeği "Yuva" da eşlik ediyor. Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

"ÜLKEMDE YENİ HAYAT KURACAĞIZ"

Sınır kapısına gelen Suriyelilerden Vahid Gerer, kafesteki kanaryalarıyla memleketi Humus'a gitti.

Ailesiyle Kocaeli'den geçiş için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Ali Akka, ülkesine dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Vatanına çok büyük özlem duyduğunu dile getiren Akka, "11 yaşında Türkiye'ye geldim, şu an 24 yaşındayım, ailemle Humus'a gidiyoruz. Vatanımı çok özledim ama Türkiye'yi de çok özleyeceğim. Türkiye'yi hep seveceğiz. Ülkemde yeni hayat kuracağım, çalışıp geçineceğiz. Ülkemiz Suriye, nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım sonuçta oraya geri döneceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Fatma Akka da uzun zamandır yaşadığı Türkiye'den memleketi Humus'a gitmek üzere ayrıldığını, ülkesine kavuşacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Uzun zamandır buradayız, tüm akrabalarım orada bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

"BURADAKİ ARKADAŞLARIMI ÖZLEYECEĞİM"

Suriyeli 10 yaşındaki Hüseyin Aziz, Türkiye'de dünyaya geldiğini, ülkesini ilk kez göreceğini dile getirdi.

Türkiye'den ayrıldığı için üzgün olduğunu belirten Aziz, "Otobüse binerken ağlamak üzereydim ama ağlamadım, buradaki arkadaşlarımı özleyeceğim." diye konuştu.

"SURİYE'DE ANNEME KAVUŞACAĞIM"

Yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten 45 yaşındaki hemşire Sakine Albut, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Suriye'de anneme ve kardeşlerime kavuşacağım, hemşireyim ve orada çalışacağım." dedi.

"EV SAHİPLİĞİNDEN DOLAYI TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

13 yaşındaki Ahmed El Mahmud da Suriye'de amcasına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen 16 yaşındaki Muhammet Aldaki ise ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

"TÜRKİYE'DE HEM KASAPLIK HEM İNŞAAT USTALIĞI ÖĞRENDİM"

Aldaki, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Allah Türkiye'den razı olsun, bize kapılarını açtı. Türkiye'de hem kasaplık hem inşaat ustalığı öğrendim. İki mesleğim oldu. Bu öğrendiğim meslekleri ülkemde sürdüreceğim ve kendi işimi yapacağım." dedi.

"ESAD GİTTİ, ÜLKEME DÖNÜYORUM"

Muhammet Elkasım da 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, "Savaş bitti, Esad gitti, ülkeme dönüyorum. Çok teşekkürler Türkiye." diye konuştu.

KEDİSİNİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ

Ailesiyle ülkesine dönecek olan 11 yaşındaki Mahmut Zen ise sınır kapısına kedisini de getirdi.

Zen, "Savaş bitti, kedimi de Suriye'ye götüreceğim. Kedimi çok seviyorum." dedi.