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Türkiye, geçtiğimiz pazar günü tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yüzde 52 oy ile sandıklardan birinci çıkarak Türkiye siyasetinde 17. zaferini ilan etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47'de kalarak üst üste 12. mağlubiyetini yaşadı.

Muhalefet kanadında seçim sonuçlarındaki başarısızlık ise Türkiye'de yaşayıp vatandaşlık alan göçmenlere bağlandı...

Ancak ortaya atılan iddialar, seçim öncesi CHP tarafından resmi rakamlarla çürütülmüştü...

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimler öncesi konuyla ilgili şu beyanda bulunmuştu;

"Yaklaşık 140 bin civarı Suriyeli var, seçmen listelerinde. 20 bine yakın Afgan var. Bir o kadar Iraklı var. Bir o kadar da İranlı var. 4 bine yakın da Libyalı var. Toplamda, yurt içi ve dışı listelerinde 200 bin Suriyeli, Afgan, Irak, İran ve Libya'dan gelen seçmen var.